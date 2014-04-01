На этой неделе в Ивангороде проведут вакцинацию от COVID-19 граждан России из Эстонии

Ранее в адрес главы региона поступали обращения от россиян, находящихся в Эстонии.

Граждане России, проживающие в Эстонии, смогут пройти вакцинацию от коронавируса "Спутником V" 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Вакцинация будет проводиться в Ивангороде в поликлинике на улице Пасторова, 8. Она начнется в 10:30. Чтобы разрешить въезд в страну и выезд из нее, губернатору области Александру Дрозденко пришлось обратиться к заместителю председателя правительства РФ Татьяна Голиковой.

Также вакцинацию планируют провести и для граждан России, проживающих в Финляндии.

На минувших выходных Ленобласть получила 14,9 тысяч доз "Спутника V".

Фото: Piter.TV