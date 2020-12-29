С 16 января заполняемость театральных залов увеличат до 50%

С 16 января заполняемость театральных залов в Санкт-Петербурге может составлять 50%. Губернатор Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
На данный момент заполняемость залов в театрах составляет 25%, с 16 января она будет увеличена до 50%.
Однако запрет на посещение театров детьми до 16 лет продолжает действовать до конца января.
В Петербурге в праздники посещаемость кинотеатров снизилась на 60%.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все