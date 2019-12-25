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Спектакль "Ханума"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ханума"

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Спектакль представят 9 ноября в Театре комедии имени Акимова. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцам представят пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам сочинения А. Цагарели. Поднимется вечная тема: жениться или нет, если да, то на ком? 

Ханума – сваха, переженившая половину города, она старается делать все по справедливости. Князю Вано Пантиашвили героиня сватает богатую невесту в годах, дочке купца Соне – юношу Коте. Кабато – другая сваха, путающая планы Ханумы. 

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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