Спектакль "Ханума"

Петербуржцам представят пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера по мотивам сочинения А. Цагарели. Поднимется вечная тема: жениться или нет, если да, то на ком?
Ханума – сваха, переженившая половину города, она старается делать все по справедливости. Князю Вано Пантиашвили героиня сватает богатую невесту в годах, дочке купца Соне – юношу Коте. Кабато – другая сваха, путающая планы Ханумы.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
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