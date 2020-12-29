В Петербурге в праздники посещаемость кинотеатров снизилась на 60%

Было продано только 446 тысяч билетов.

В петербургских кинотеатрах зафиксировали резкое уменьшение числа посетителей. Об этом "Фонтанке" рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

В период с 1 по 10 января посещаемость упала на 60% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. В прошлом году в новогодние праздники было продано 1,7 миллиона билетов, в этом году – 446 тысяч. Также снизились на 47% и сами кассовые сборы, они составили 173 миллиона рублей.

По мнению Березина, выручка упала, так как в прокате мало кассовых фильмов, а также не работают фудкорты.

В 2021 году в Петербурге возобновит работу концертный зал "Гигант Холл".

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