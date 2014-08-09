С начала 2022 года в грузовом терминале Пулково ветеринарный контроль прошли 2,6 млн животных

Ещё 366 тысяч животных попали в город через наземные границы.

Ежедневно в Петербург прибывают самые разнообразные экземпляры фауны. С начала 2022 года в грузовом терминале аэропорта Пулково ветеринарный контроль прошли 2,6 млн животных, через наземные границы в город попали еще 366,5 тысяч. Об этом "Невским Новостям" рассказали в Северо-Западном межрегиональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Самолетами в Петербург прибыли 2,5 млн хищных клопов, 21 тысяча медицинских пиявок, 3 тысячи лабораторных животных, лягушки, улитки, летучие мыши, паук-птицеед и др.

На сухопутных границах проходили ветеринарный контроль две чилийские белки, пять сурикатов, паук-птицеед, а также 536 голов крупного рогатого скота и др.

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