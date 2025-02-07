В Петербурге ищут пропавшую 97-летнюю пенсионерку

Рост пожилой женщины составляет 150 сантиметров, она худощавого телосложения.

В Петербурге ищут 97-летнюю пенсионерку, которая пропала 6 июля. С сегодняшнего дня ее местоположение неизвестно, рассказали в понедельник в Поисково-спасательном отряде "Северо-Запад".

Рост пожилой женщины составляет 150 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие. Если вы заметили похожего человека, позвоните инфоргу Виктории: 8 (911) 167-76-70, или по номерам: 8 (800) 505-45-47 и 112.

Ранее на Piter.TV: тургруппа из пяти человек пропала во время сплава по рекам в Магаданской области. Для проведения поисковых работ к месту предполагаемого маршрута выдвинулись члены ПСО и специалист беспилотной авиации ГУ МЧС России по региону.

Фото: пресс-служба ПСО "Северо-Запад"