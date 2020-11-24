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На поиски пропавших в Охотском море людей вылетел вертолет со спасателями

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Спасатели ищут катамаран с двумя взрослыми и подростком.

Российский вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из города Хабаровска на поиски двух мужчин и 15-летнего подростка, которые пропали в Охотском море. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слцжбы регионального управления экстренной службы страны. Известно, что операция проводится в акватории Сахалинского залива и Амурского лимана.

Направлен борт Ми-8 МЧС России со спасателями. При себе у них есть необходимое снаряжение и оборудование для проведения поисково-спасательных работ на воде.

пресс-служба ГУ МЧС РФ

На месте происшествия обследовано 120 километров береговой линии Амурского лимана, а также свыше 700 квадратных километров акватории Сахалинского залива.  Установлено, что двое братьев с несовершеннолетним юношей, являющимся сыном одного из них,  на катамаране "Байкат" отправились от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону острова Сахалин. Местоположение плавательного средства сейчас неизвестно, а какая-либо связь с людьми отсутствует. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ, Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

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Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, охотское море, поиски человека, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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