На Камчатке искали пропавшего на снегоходе мужчину

Спасатели нашли пропавшего живым, ему оказывается помощь.

Поиски пропавшего пятого февраля мужчины на снегоходе велись на территории Камчатского края. К мероприятиям были привлечены российские спасатели на высокопроходимой технике. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального управления экстренного ведомства страны в социальных сетях. Известно, что местный житель уехал на снегоходе с реки Вахиль в сторону озера Большой Калыгирь.

Сегодня утром сводная группа спасателей в составе шести человек с беспилотником выехали на поиски в район озера Калыгирь. Рассматриваем вопрос о привлечении авиации для поиска пропавшего. пресс-служба ГУ МЧС РФ по Камчатке

Напомним, что труднодоступное озеро Большой Калыгирь располагается на восточном побережье Камчатки, южнее Жупановского лимана. Через водоем протекает река Калыгирь. Температура воздуха в районе на момент поисков составляла минус 15-20 градусов по Цельсию. Позже специалисты ГУ МЧС уведомили, что мужчина был найден. Он находился в трех километрах от реки Островная. Медики оценили состояние пострадавшего как удовлетворительное. Его согревают горчим чаем. Также спасатели помогают вытащить из снега технику, которая застряла.

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Фото и видео: ГУ МЧС России