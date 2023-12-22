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Колесов: в Петербурге потепление откладывается в очередной раз
Сегодня, 10:51
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Колесов: в Петербурге потепление откладывается в очередной раз

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Холодная воздушная масса и прояснения в облаках будут понижать ночную температуру воздуха в Петербурге до -14…-16 градусов.

В атмосфере над Петербургом продолжается противостояние атлантических циклонов и холодного антициклона с северо-востока. Потепление в очередной раз откладывается, а оттепель, скорее всего, вообще вероятна только в третьей  декаде февраля, рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

В Петербурге днём -6…-8 градусов. Но атмосферное давление уже сегодня будет повышаться, и антициклон начнет своё влияние.

Александр Колесов, синоптик

Холодная воздушная масса и прояснения в облаках будут понижать ночную температуру воздуха в Петербурге до -14…-16 градусов, а в дневные часы солнце может прогревать воздух до -8…-10 градусов.  

По Ленинградской области разброс температуры воздуха ещё более значительный. На северо-востоке области самые сильные морозы в ночные часы до -23…-28 градусов, а в начале недели на юго-западе области еще относительно тепло, всего -5…-10 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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