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Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге
Сегодня, 14:48
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Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге

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По окончании церемонии были возложены цветы к мемориалу "Вечный огонь".

На Пискаревском мемориальном кладбище 8 сентября прошла торжественно-траурная церемония в память о 83-й годовщине начала блокады Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

Венок от имени президента РФ возложил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а от имени горожан – губернатор и члены правительства Северной столицы, председатель петербургского парламента Александр Бельский и депутаты. 

По окончании церемонии были возложены цветы к мемориалу "Вечный огонь". Помимо этого, чиновники посетили выставку-напоминание "Я верю в свой народ". С 2021 года экспозиции на Пискаревском мемориале организуются четыре раза в год к памятным датам: 18 января, 8-9 мая, 22 июня и 8 сентября. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: жертвы блокады, пискаревское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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