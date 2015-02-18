Память жертв блокады Ленинграда почтили в Петербурге

По окончании церемонии были возложены цветы к мемориалу "Вечный огонь".

На Пискаревском мемориальном кладбище 8 сентября прошла торжественно-траурная церемония в память о 83-й годовщине начала блокады Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Венок от имени президента РФ возложил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, а от имени горожан – губернатор и члены правительства Северной столицы, председатель петербургского парламента Александр Бельский и депутаты.

По окончании церемонии были возложены цветы к мемориалу "Вечный огонь". Помимо этого, чиновники посетили выставку-напоминание "Я верю в свой народ". С 2021 года экспозиции на Пискаревском мемориале организуются четыре раза в год к памятным датам: 18 января, 8-9 мая, 22 июня и 8 сентября.

Фото: пресс-служба Смольного