Академии транспортных технологий в Петербурге присвоят имя Ивана Зубкова

В годы ВОВ под руководством Ивана Георгиевича построили железнодорожную ледовую переправу через Ладожское озеро.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о присвоении Академии транспортных технологий имени выдающегося специалиста в области транспортного строительства Ивана Зубкова. Как рассказали в Смольном, он участвовал в возведении ленинградского метро.

Кроме того, в годы Великой Отечественной войны под руководством Ивана Георгиевича построили железнодорожную ледовую переправу через Ладожское озеро. Звание Героя Социалистического труда ему присвоили в 1943 году за особые заслуги в деле обеспечения перевозок для фронта и народного хозяйства, а также за достижения в восстановлении ж/д хозяйства в трудных условиях военного времени.

Ранее на Piter.TV: двум безымянным проездам дали названия в Петербурге.

Фото: пресс-служба комитета по печати Ленобласти