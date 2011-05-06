  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Действиям водителя на улице Ворошилова следователи дадут правовую оценку
Сегодня, 13:31
340
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Действиям водителя на улице Ворошилова следователи дадут правовую оценку

0 0

Женщина-водитель не пропускала скорую помощь.

Действиям водителя, не пропустившего автомобиль скорой медицинской помощи в Невском районе, будет дана правовая оценка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Во дворе жилого дома на улице Ворошилова женщина-водитель не пропустила автомобиль скорой медицинской помощи, игнорируя спецсигналы медиков. В автомобиле скорой в этот момент находилась 14-летняя девочка. По данному факту следственным отделом по Невскому организована процессуальная проверка. 

Ребёнок, находившийся в автомобиле скорой помощи, не пострадал.  

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv

Теги: скорая помощь, улица ворошилова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии