Действиям водителя на улице Ворошилова следователи дадут правовую оценку

Женщина-водитель не пропускала скорую помощь.

Действиям водителя, не пропустившего автомобиль скорой медицинской помощи в Невском районе, будет дана правовая оценка. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Во дворе жилого дома на улице Ворошилова женщина-водитель не пропустила автомобиль скорой медицинской помощи, игнорируя спецсигналы медиков. В автомобиле скорой в этот момент находилась 14-летняя девочка. По данному факту следственным отделом по Невскому организована процессуальная проверка.

Ребёнок, находившийся в автомобиле скорой помощи, не пострадал.

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Фото: Piter.tv