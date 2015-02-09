В Пикалево после пожара в доме нашли тела двух пенсионеров

Трупы направлены в морг.

В Бокситогорском районе Ленобласти после пожара в частном доме были найдены тела двух пенсионеров. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В городе Пикалево горел дом по 2-му Среднему проезду. После пожара дачного дома, в сильно обгоревшем состоянии обнаружены человеческие останки, предположительно владельцев данного дома: 62-летнего Ю.и 63-летней В.

Трупы направлены в морг.

Ранее в лесу Кингисеппского района нашли труп мужчины с разбитой переносицей.

Фото: Piter.tv