В лесу Кингисеппского района нашли труп мужчины с разбитой переносицей

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело.

В лесу Кингисеппского района Ленобласти был обнаружен труп мужчины. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 8 ноября обратился мужчина, который сообщил о трупе в лесном массиве, вблизи дома 50 корпус 2 по улице Воровского.

Полиция обнаружила на указанном месте труп гражданина республики Башкортостан, электромонтера ООО "Газпромстрой" с черепной мозговой травмой в районе переносицы.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Изъято: 3 стеклянные бутылки, 6 пластиковых стаканов, фрагменты деревянной палки, сумка дорожная, одежда с биоматериалами, паспорт.

Также накануне в коммуналке на Антонова-Овсеенко обнаружили труп жильца.

Фото: pexels