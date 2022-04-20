В Петербурге судят вора в законе Леху Иркутского

Мужчина, по версии следствия, занимал высшее положение в преступной иерархии.

В Санкт-Петербургском городском суде начинается допрос Алексея Гудыны, известного как "Леха Иркутский, — вора в законе. Обвиняемого доставили в зал заседания 20 апреля.

Мужчина обвиняется по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии". По версии следствия, в ноябре 1999 года Гудына приобрел статус "вора в законе". Он занимал высшее положение в преступной иерархии в Новгородской и Ленинградской областях, а также в Петербурге. Мужчина решал, кто будет разрешать спорные вопросы, взыскивать долги, незаконно собирать денежные средства в "воровской общак" для последующего деления. На эти деньги Гудына финансировал преступных лиц. Вора в законе задержали 4 июня 2020 года.

Обвиняемый не признает свою вину и говорит, что не понимает, о чем идет речь.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга