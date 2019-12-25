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В Манеже открылась новая выставка об искусстве Ленинграда-Петербурга
Сегодня, 9:08
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В Манеже открылась новая выставка об искусстве Ленинграда-Петербурга

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В ЦВЗ "Манеж" впервые за долгое время откроется новая выставка. Она стартует сегодня, 21 июля. На экспозиции представили работы из собрания Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков.

Проект призван показать хронологию развития искусства Ленинграда-Петербурга за последние 100 лет. За этот период искусство претерпело различные изменения и по форме, и по смыслу. 

Посетители увидят и узнают или вспомнят более 100 имен и графических или живописных произведений. Среди них — работы В.М. Белаковской, А.С. Ведерникова, Р.Р. Васми, Г.П. Егошина, В.И. Тюленева и других. Также в планах просветительская программа.

Выставка будет работать до 18 сентября.

Ранее Piter.tv узнал о том, что петербургскому "Манежу" пришлось изменить свою выставочную программу на 2 года вперед.

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Фото: предоставлены ЦВЗ "Манеж"

Теги: выставка, искусство, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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