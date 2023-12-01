Адвокат из Ленобласти осужден за мошенничество в особо крупном размере

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, постановив взыскать с Литвинцева 5 млн рублей в доход государства.

Во Всеволожском городском суде Ленинградской области завершился судебный процесс по делу адвоката Сергея Литвинцева, который оказался замешан в мошенничестве на сумму 5 млн рублей. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, Литвинцев ввел своего подзащитного в заблуждение, утверждая, что для переквалификации уголовного дела на менее тяжкое преступление и "решения вопросов" в правоохранительных органах требуется передать 5 млн рублей. Деньги якобы предназначались для взятки должностным лицам, но в действительности адвокат присвоил их себе.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил Литвинцева к условному лишению свободы сроком на 4 года с испытательным сроком в 4 года. Также адвокат обязан выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора, постановив взыскать с Литвинцева 5 млн рублей в доход государства.

Фото: Piter.tv