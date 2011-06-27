Юрист рассказала, когда отцы могут получить маткапитал

С 1 мая отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей после смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ, смогут получить материнский капитал.

В третьем чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, согласно которому отцы-одиночки смогут претендовать на материнский капитал. Юрист Юлия Осичанская рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург", в каких случаях отцы имеют право на него претендовать.

С 1 мая отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей после смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ, смогут получить материнский капитал. Ранее отцы-одиночки могли рассчитывать на поддержку только, если умершая мама имела российское гражданство.

Юрист напомнила, мера поддержки доступна отцам, которые воспитывают второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года. Также на помощь могут рассчитывать отцы, у которых родился первый ребенок после 1 января 2020 года.

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