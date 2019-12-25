Включить электричество в домах Центрального района пообещали в ближайшее время

Работы являются плановыми.

Из-за плановых работ на подстанции №322 в некоторых домах Центрального района отключили свет. Как сообщили Piter.TV в пресс-службе "Ленэнерго", это повысит надежность электроснабжения потребителей.

Районной администрации и ЖКС заранее отправили предупреждение, чтобы они могли уведомить жителей. В зону вошли 19 домов. на 6-й Советской, 7-й Советской, Суворовском проспекте, Дегтярной улице, Красноборском переулке, Конной улице.

Завершить работы пообещали в "ближайшее время". По плану — в 20:00.

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