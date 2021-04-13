В проекте "Мы летаем, значит мы живем" приняли участие 22 человека из Петербурга, Ленобласти, Карелии и Великого Новгорода.

Люди с ограниченными возможностями совершили полет в аэротрубе в День космонавтики. Испытать ощущение свободного полета смогли инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. В проекте "Мы летаем, значит мы живем" приняли участие 22 человека, большинство из них летали в аэротрубе впервые.

Эмоции переполняют, трудно объяснить, что-то фантастическое ощущаешь. Сергей Колгатин, житель Гатчины

Совершить полет удалось не только жителям Петербурга и Ленобласти, но и гостям из Карелии и Великого Новгорода.





Я очень боюсь высоты, это урок борьбы со страхом был. Теперь думаю о том, чтобы прыгнуть с парашютом, муж предлагал несколько лет назад, я побоялась, теперь я уже ближе к этой мысли. Вера Гаврилина, жительница Петрозаводска

Несколько человек с аэротрубой уже знакомы – среди участников были рекордсмены по парашютной акробатике.

В аэротрубе привычнее летать уже, не так сложно и нет такой ответственности, как с прыжками с парашютом. Владимир Ожаков, кандидат в мастера спорта по парашютному спорту

Проект реализован Российским спортивный союзом инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов. Главным организатором выступила Лидия Ардасенова, на счету которой более 5 тысяч прыжков с парашютом.

Лучшая реабилитация – когда ты почувствовал себя птичкой и понял, что и это можешь, и это, самооценка повышается, и человек начинает жить. Лидия Ардасенова, мастер спорта СССР по парашютизму Фото и видео: Piter.TV

Фото и видео: Piter.TV