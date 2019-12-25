В Забайкалье приговорили к 21 году колонии женщину, которая заживо сожгла 4-летнего сына

Полуторагодовалую дочку соседи успели вынести из горящего дома.

В Забайкалье состоялся суд над 29-летней женщиной, которая в апреле прошлого года подожгла дом, в котором были ее маленькие дети.

Забайкальский краевой суд сообщает, что женщину, которая из-за ссоры с мужем в состоянии алкогольного опьянения подожгла дом с маленькими детьми, приговорили к 21 году лишения свободы. Следствием и судом установлено, что 14 апреля 2019 года женщина после ссоры с мужем облила мебель и полы в одной из комнат частного дома в селе Барахоево Красночикойского района, затем подожгла и ушла. В это время дома были 4-летний сынишка и полуторагодовалая дочь. Еще двое детей женщины 5 и 8 лет дома отсутствовали. Соседи успели вынести из горящего дома девочку, мальчик сгорел заживо.

Состоявшийся суд признал женщину виновной в поджоге и гибли ребенка и вынес свой вердикт: 21 год лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Фото: Piter/TV