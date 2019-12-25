В Курской области девушки-подростки хотели убить опекунов и 4х сводных братьев и сестер

Сводным братьям и сестрам от 6 до 10 лет.

В Курской области приемные дочери пытались убить опекунов, маленьких братьев и сестер.

Региональные следственные органы СКР по Курской области сообщают, что 17 и 15-ление девушки пытались убить 6 человек. На них возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство шести лиц, малолетнего, совершенное группой лиц по предварительному сговору". По версии следствия, 02 апреля 2020 года в дневное время 17-летняя подозреваемая из-за личных неприязненных отношений решила совершить убийство всей семьи, с которой проживала. Это опекуны, их родные дети 2013 и 2014 года рождения, и двое детей на опеке 2010 и 2013 года рождения. Себе в сообщницы она взяла 15-летнюю сестру, которая так же находилась на опеке в семье.

В ночь на 03 апреля 2020 года около 02 часа 20 минут, воспользовавшись тем, что находящиеся в доме уснули, подростки открыли вентили газовой плиты в помещении кухни дома, тем самым запустив подачу бытового газа в помещения дома, после этого покинули дом, закрыв за собой входную дверь. Завершить задуманное подростки не смогли по независящим от них причинам. Глава семьи проснулся и перекрыл подачу газа.

Девушек задержали. Старшая заключена под стражу, а младшая по подписке о невыезде и надлежащем поведении. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.

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