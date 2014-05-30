В Смольном подписали закон о содержании собак

Нормативный акт начнет действовать спустя 10 дней, начиная с 20 ноября текущего года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил новый закон о правилах содержания собак в городе. Нормативный акт начнет действовать спустя 10 дней, начиная с 20 ноября текущего года. Информация была обнародована депутатом Законодательного собрания Денисом Четырбоком.

Согласно новым правилам, владельцы собак обязаны следить за поведением питомцев, исключая агрессивные проявления по отношению к людям и другим животным, предотвращать нанесение ущерба имуществу граждан и организаций, а также своевременно убирать продукты жизнедеятельности животных на общественных территориях.

Документ вводит дополнительные ограничения:

— Разрешается содержание собак на личной территории владельцев без привязи или в свободном выгуле лишь при условии наличия ограждения участка.

— Владельцы обязаны устанавливать предупредительные знаки о присутствии животного перед входом на участок.

— Запрещено оставлять собаку без присмотра за пределами жилого помещения, кроме случаев оказания ветеринарных услуг или передачи питомца на временное содержание третьим лицам.

— Во всех случаях нахождения вне дома собака должна быть на поводке.

— Потенциально опасные породы высотой более 40 см должны гулять исключительно на поводке и в наморднике, находясь рядом с хозяином на расстоянии не более 80 см.

— Ограничивается посещение владельцами с животными мест массовых гуляний, мероприятий, праздников, площадок для детей и спорта, учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, магазинов, предприятий общественного питания, заведений культуры и искусства.

— Подросткам младше 16 лет запрещается самостоятельное пребывание в общественных местах с потенциально опасными породами собак.

— Лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, нельзя появляться в обществе вместе с собакой.

— Владельцам запрещают одновременное появление в общественном месте сразу с несколькими потенциально опасными собаками.

