В Петербурге на 31% вырос спрос на вывоз мусора за год

В период самоизоляции граждане стали особенно активно расхламляться и делать ремонт.

За год в Петербурге в 1,3 раза или на 31% вырос спрос на вывоз мусора. Как сообщили аналитики центра "Авито", во время коронавирусного карантина по всей России на 49% поднялся спрос на вывоз промышленного и строительного мусора.

Объявлений, предлагающий вывоз дачного и строительного мусора, а также старой бытовой техники, также стало больше – предприниматели отреагировали на спрос. Новых предложений на ресурсе появилось на 67% больше, чем в прошлом году. Спрос на "мусорные" услуги вырос в крупных городах, таких как Красноярск, Иркутск, Барнаул. На Петербург по итогам второго квартала текущего года пришлось 6% от всего спроса, Москва и Ростов-на-Дону занимают второе и третье место соответственно. Аналитики отметили, что люди взялись за обустройство и улучшение дач, поскольку в период самоизоляции проводили в загородных домах больше времени и выявили недостатки. В то же время многие россияне взялись за самостоятельный ремонт, не имея возможности пригласить рабочих из-за пандемии, а также активно расхламились и избавились от старых вещей.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга утвердили территориальную схему обращения с отходами.

Фото: pixabay