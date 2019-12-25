В итоговом варианте значатся 4 участка под мусороперерабатывающие комплексы.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что власти Петербурга утвердили территориальную схему обращения с отходами. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В документе сказано, что под мусороперерабатывающие комплексы 4 участка. А под мусороперерабатывающие станции уйдет сразу 7 участков. При этом для мусороперегрузочных и прессовальных станций выделят 4 участка. Отметим, что список участков под мусоропереработку пополнился территорией на Волхонском шоссе.

Напомним, что согласно законодательству, в городах федерального значения не должны складировать и хранится мусор, а необходимо договариваться о захоронении отходов с соседними регионами.

Ранее мы сообщали о том, что приставы оставили яхт-клуб профсоюзов без выхода на сушу.

Фото:pixabay