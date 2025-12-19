С 1 февраля в Ленобласти повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Средний рост тарифов на автобусных маршрутах составит 5,1%.

С 1 февраля 2026 года на большинстве муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутах Ленинградской области вступают в силу новые тарифы на проезд. Повышение проводится на основании решений областного Комитета по тарифам и ценовой политике.

Как сообщается, средний рост стоимости проезда составит 5,1%, что соответствует уровню инфляции (индексу потребительских цен). При этом на отдельных направлениях увеличение тарифа может быть выше, но в пределах экономически обоснованного уровня, установленного регулятором.

Повышение затронет маршруты регулярных перевозок автомобильным транспортом в пределах области, а также смежные межрегиональные маршруты. Актуальная информация о новой стоимости проезда должна быть размещена: в салонах транспортных средств; на официальном транспортном портале Ленинградской области, в мобильном приложении "Ладога".

Это плановое ежегодное индексирование тарифов, которое проводится для покрытия растущих расходов перевозчиков на топливо, запчасти, заработную плату и другие операционные издержки. Пассажирам рекомендуется заранее уточнять стоимость поездки на конкретных маршрутах.

Ранее Piter.TV сообщал, что число держателей ЕКП достигло 2 млн человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV