Спектакль "Уж замуж невтерпеж"

Постановку покажут 24 августа в ДК "Выборгский". Начало в 19:15. Для зрителей старше 16 лет.

Во время отдыха на море однажды встретились он и она. Давным-давно герои были влюблены друг в друга, даже поженились, но в брачную ночь жених перепутал невесту с другой... Пара быстро рассталась. Узнают ли когда-то близкие люди друг друга, смогут ли вновь воссоединиться, ведь прошла уже вечность...

Что сулит им встреча, ведь в скором времени опять намечается свадьба — очаровательной Галочки, которую никак не берут замуж. И вдруг ей повезло, она неожиданно получила предложение руки и сердца. Чем кончится эта свадьба?

Фото: Pxhere