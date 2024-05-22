Директор Ботанического сада СПбГУ Наталья Дюппей срочно увольняется из вуза

Причиной ее ухода стали разногласия с планами по реорганизации сада.

Директор Ботанического сада СПбГУ Наталья Дюппей в срочном порядке увольняется в связи с разногласиями, которые возникли у нее с руководством, которое хочет реорганизовать сад, – сообщают в "Фонтанке" со ссылкой на универсантов.

Экс-руководительница подписала заявление об увольнении по собственному желанию с 14 апреля. Отмечается, что Дюппей определяла курс развития Ботанического сада с 2018-го года – сначала в должности советника первого проректора СПбГУ, а затем – как директор.

В общей сложности она проработала в Большом университете более 10-ти лет.

По информации журналистов, Дюппей была не согласна с большей частью предложенных заказчиком (БФ "Перспектива") аргументов по реконструкции сада. Она отвергала мысль о необходимости массовых пересадок растения в другие локации или их удаления.

В настоящий момент в рамках проекта по реорганизации Ботанического сада СПбГУ обсуждается возможность изменения формального статуса пространства, которое числится в реестре объектов культурного наследия федерального значения. Напомним, что сад существует с 1864 года.

На место Дюппей, вероятно, встанет ее заместитель Александр Халлинг, который в свою очередь выступал за глобальную модернизацию пространства.

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Фото: Ботанический сад СПбГУ