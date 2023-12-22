В Ботаническом саду СПбГУ распустился кактус "Царица ночи"

Цветение растения можно увидеть только один раз в год в течение нескольких часов.

В оранжерее Ботанического сада Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) начал цвести кактус "Царица ночи". Об этом 22 мая рассказали в пресс-службе вуза.

Цветение растения можно увидеть только один раз в год в течение нескольких часов. Однако за последние 5 лет цветок распускался только три раза.

Кактус принято называть "Царицей ночи" или "Лунным кактусом", так как дословный перевод научного латинского названия Selenicereus grandiflorus означает "лунный кактус крупноцветковый". Пресс-служба СПбГУ

Отмечается, что этот кактус растет в тропическом климате на скалах или деревьях и представляет лазящий кустарник. Стебель растения имеет толщину около 2-2,5 сантиметров и покрыт колючками. Цветок состоит из внешних коричневых и внутренних белых лепестков, желтых тычинок в сердцевине.

Ранее на Piter.TV: экскурсии по Японскому саду будут проводиться в Ботаническому саду с 21 мая.

Фото: пресс-служба СПбГУ