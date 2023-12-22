В Ботаническом саду Петра Великого вновь зацветет "Царица ночи"

"Царицу ночи" в саду покажут с 20:00 до 23:00 в режиме прогулки.

Кактус "Царица ночи" в Ботаническом саду Петра Великого дает второй шанс тем, кто не полюбовался им 27 мая. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе учреждения.

"Царицу ночи" в саду покажут с 20:00 до 23:00 в режиме прогулки. Продажа билетов в кассах стартует с 19:30.

Кроме того, это отличная возможность погулять по Парку-дендрарию в белые ночи. Пресс-служба Ботанического сада Петра Великого

При хорошем раскладе ожидается цветение шести цветков грандифлоруса и двух хаматуса.

Ранее, 22 мая, кактус "Царица ночи" распустился в Ботаническом саду Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В вузе отмечали, что обычно цветение растения можно увидеть только раз в год в течение нескольких часов.

Этот кактус растет в тропическом климате на скалах или деревьях и представляет лазящий кустарник.

Фото: пресс-служба Ботанического сада Петра Великого