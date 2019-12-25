Эксперты прокомментировали предложение назначать штрафы за нарушение ПДД в зависимости от региона проживания

Эксперты считают, что размер штрафа стоит дифференцировать по уровню дохода.

Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил ввести систему дифференцированных административных штрафов за нарушения ПДД с учетом платежеспособности населения конкретного региона. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Cтаровойт считает, что в Москве штраф в 1000 рублей не является для водителей значительным.

Эксперты поддержали идею о том, что штрафы за нарушение ПДД необоснованно малы, однако тогда стоит повышать их для всех, а не только для жителей определенного региона.

Задача имеет решение. Штрафы, как нам представляется, могут устанавливаться не в фиксированных цифрах и даже не в МРОТ, а, в условно, в двух частях, где первая часть будет фиксированной, а вторая – в проценте от официального дохода оштрафованного гражданина за прошедший год. поделились мнением авторы Telegram-канала.

Отмечается, что систему вводит вводить не сразу, а постепенно. Такой подход, например, используется в Финляндии.

Фото: Piter.TV