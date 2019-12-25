Клиенты Сбера смогут получить "Семейную ипотеку" и "Ипотеку для IT" по программе "Индивидуальное строительство жилого дома" с увеличенным лимитом

Cумма до утверждённого правительством лимита будет оформлена по льготной ставке, а свыше лимита — по рыночной.

С 5 сентября клиенты Сбербанка на Домклик смогут взять "Семейную ипотеку" и "Ипотеку для IT" с превышением максимальной суммы лимита по программе "Индивидуальное строительство жилого дома".

– Для строительства жилого дома по "Семейной ипотеке" в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти максимальная сумма ипотеки составит 30 млн рублей, в остальных регионах — до 15 млн рублей. Базовые лимиты по программе — 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно.

– В рамках программы "Ипотека для IT" максимальная сумма ипотечного кредита составит 18 млн рублей, при постройке дома по всех регионах за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Базовый лимит по "ИТ ипотеке" — 9 млн рублей.

Cумма до утверждённого правительством лимита будет оформлена по льготной ставке, а свыше лимита — по рыночной. Таким образом средневзвешенная ставка по "Семейной ипотеке" с расширенным лимитом составит от 8,4% до 13,8%, по "Ипотеке для IT" — от 8,5% до 12,9%.

Требования к заёмщикам, а также список документов, которые нужны для подачи заявки и для оформления сделки, можно посмотреть на странице программ.

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