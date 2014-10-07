Следователи Ленобласти просят помочь в установлении личности женщины, тело которой нашли в канаве год назад

Погибшей на вид 57 лет, рост составляет около 159-165 сантиметров.

Следствие Ленобласти обращается к местным жителям за помощью в установлении личности женщины, обнаруженной в канаве во Всеволожском районе в ноябре прошлого года. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ находится в производстве.

При исследовании тела установлено наличие металлических пластин для сращивания переломов на челюсти справа и на левой большеберцовой кости. При жизни могла хромать, ходить с тростью и т. п., иметь хирургические шрамы в указанных анатомических областях. Пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Если вы обладаете какой-либо информацией о женщине, то обратитесь в следственный отдел Всеволожска на Колтушском шоссе, 115, или по телефону: 8 (812) 492-01-58. Также можно позвонить по 02, 112 со сведениями для следователя Сенюковой С. С.

