Актриса Мишель Трахтенберг ушла из жизни вскоре после операции по пересадке печени

Она была найдена мертвой в своей нью-йоркской квартире.

Американская актриса Мишель Трахтенберг, известная благодаря своим ролям в "Евротуре", "Баффи – истребительница вампиров" и "Сплетница", скончалась в своей квартире в Нью-Йорке. На момент смерти ей было 39 лет. О кончине актрисы сообщили в New York Post.

Точной причины смерти собеседники журналистов не называют. Известно только то, что в не так давно Трахтенберг перенесла операцию по пересадке печени. В последнее время поклонники актрисы отмечали особенную истощенность, которая проявлялась на последних снимках Трахтенберг в социальных сетях.

В ответ на предположения о плохом здоровье актриса отвечала, что "счастлива и здорова". В то же время смерть Мишель Трахтенберг в ее квартире недалеко от Центрального парка не расследуется как подозрительная.

Мишель Кристина Трахтенберг (ее полное имя) имеет русско-немецкие корни и владеет русским языком. Ее карьера "началась" еще в трехлетнем возрасте, в 1988 году, когда она попала на съемки телевизионной рекламы. Однако первая по-настоящему "звездная" роль досталась актрисе чуть позже – в 1991 году, в сериале "Закон и порядок". В последние годы Трахтенберг мало снималась. Последней крупной, значимой работой актрисы стало ее участие в сериале "Знакомство, свадьба, убийство" (2021 год).

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Фото: Кадр из фильма "Евротур"