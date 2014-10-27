Более 5 тысяч петербургских семей получат поддержку для улучшения жилищных условий в 2025 году

В городском бюджете заложено 22,1 млрд рублей.

В 2025 году социальные выплаты на улучшение жилья получат 5200 семей городских очередников Санкт-Петербурга. Для реализации программы в городском бюджете заложено 22,1 млрд рублей. Поддержка будет направлена многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, молодым семьям и жильцам коммунальных квартир.

Жилищный комитет выделяет 1,872 млрд рублей на помощь очередникам из коммунальных квартир, благодаря чему планируется расселить около 500 коммунальных квартир. В течение года 2000 таких квартир перестанут иметь коммунальный статус, что станет важным шагом для комфортного проживания горожан.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод отметил, что наряду с социальными выплатами, программа предлагает различные механизмы улучшения жилищных условий. Среди них — договоры коммерческого найма, льготная продажа комнат и помощь гражданам с использованием собственных средств.

Согласно прогнозам, в течение 2025-2027 годов планируется обеспечить улучшение жилья для 12 тысяч семей, проживающих сегодня в коммунальных квартирах.

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