В квартале у музея-заповедника "Царское Село" обновили наружное освещение

Проект включает монтаж 43 опор с установленными на них 62 светодиодными светильниками, а также прокладку более 1,5 километра электрических кабельных сетей.

Завершены работы по установке уличного освещения в квартале Пушкинского района Санкт-Петербурга, окружённом улицами Церковной, Пушкинской, Леонтьевской и Московской. Новое освещение охватывает тротуары, внутренние дворовые проездные пути, игровую зону детской площадки, а также прилегающие пространства к кукольному театру "Сказки Пушкина" и учреждению социальной защиты семьи и детей, говорится в сообщении пресс-службы городского комитета по энергетике.

Проект включает монтаж 43 опор с установленными на них 62 светодиодными светильниками, а также прокладку более 1,5 километра электрических кабельных сетей. Управлять системой будет государственное учреждение "Ленсвет". До настоящего момента данная территория оставалась без внешнего освещения.

Дополнительно отмечается, что в Пушкинском районе продолжаются работы по устройству освещения сада рядом с Египетскими воротами, завершение которых запланировано на текущий год.

Ранее мы сообщили о том, что квартал у Комсомольского сквера получит освещение к концу лета.

Видео: пресс-служба СПб ГКУ "Управление заказчика"

