В Красносельском районе открыли улицу, названную в честь комиссара полиции Евгения Грушко

В Красносельском районе Петербурга 3 февраля состоялась торжественная церемония открытия улицы, которая названа в честь бывшего начальника милиции блокадного Ленинграда, комиссара милиции Евгения Грушко. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Для увековечивания памяти Евгения Семеновича район выбрали неслучайно: в годы Великой Отечественной войны там проходил Урицкий рубеж, обороняемый 21-й дивизией НКВД. Большая часть улиц здесь названа в честь защитников города. Полицейские выступили с инициативой присвоения безымянному проезду, расположенному от улицы Генерала Кравченко до улицы Бориса Шмелева, наименования "Улица Комиссара Грушко".

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти продолжает большую работу, направленную на увековечивание памяти видных государственных деятелей, внесших вклад в становление органов внутренних дел, и сотрудников, посвятивших себя служению Отечеству. Мы восстанавливаем историческую справедливость, связывающую прошлое и настоящее, и через конкретные поступки людей показываем, что охрана правопорядка – это тяжелый труд многих людей. Роман Плугин, начальник Главка

Видео, фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти