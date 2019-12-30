На улице Полозова в пожаре пострадал мужчина

Он отравился угарным газом.

В Петроградском районе произошел пожар, во время которого пострадал мужчина. Об этом соощила пресс-служба МЧС по Петербургу.

На улице Полозова, дом 3, в чердачном помещении 5-ти этажного жилого дома происходило горение на площади 15 квадратных метров. Спасатели провели вскрытие перекрытий в квартире на 5-м этаже. В пожаре пострадал мужчина 1957 года рождения. Он получил отравление угарным газом и был госпитализирован в НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе.

Пожар на Новгородском локализовали. Пострадавших нет.

Фото: Piter.TV