В Сестрорецке укрывают спанбондом молодые укрывают туи и рододендроны

Термином "спанбонд" обозначается особая технология изготовления специального нетканого полотна из полипропиленовых волокон.

В Сестрорецке проводят подготовку молодых саженцев деревьев и кустов к предстоящему холодному сезону. Садово-парковым предприятием "Озеленитель" осуществляется укрытие хвойных туй и декоративных рододендронов специальным материалом — спанбондом. Эта работа организована представителями городского комитета по благоустройству, пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Уход за растениями производится на въезде в город, поблизости от храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла, у здания администрации курортного района и на территории Привокзального парка.

Термином "спанбонд" обозначается особая технология изготовления специального нетканого полотна из полипропиленовых волокон. Чаще всего белый спанбонд разной толщины применяют для защиты зеленых насаждений. Материал защищает посадки круглый год: зимой предохраняя от морозов, весной и летом спасая от солнечного перегрева, сильных ветров и града. Когда погода благоприятна, материал временно снимается, а при угрозе заморозков растения вновь покрывают защитным слоем.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники вернулись к демисезонной уборке улиц в Петербурге.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга