В Петербурге рецидивист подозревается в краже 5 кг сыра и банки икры

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за аналогичное преступление, в 25 отдел полиции. Похищенные товары были изъяты.

В Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал рецидивиста, похитившего из магазина более 5 килограммов молочных продуктов. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Утром 21 января сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Петербурга прибыли к сетевому гипермаркету на Богатырском проспекте. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал 36-летнего безработного гражданина, совершившего кражу.

По заявлению персонала магазина, посетитель сложил в свою сумку товары (26 упаковок сыра и банку красной икры), а затем попытался без оплаты пронести их через кассовый узел. Однако работники гипермаркета заметили правонарушителя и вызвали правоохранителей.

Росгвардейцы доставили задержанного, ранее судимого за аналогичное преступление, в 25 отдел полиции. Похищенные товары были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Шушарах была задержана подозреваемая, похитившая кошелек у пенсионерки в Ленобласти.

Фото: pxhere