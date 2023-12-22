В Шушарах задержана подозреваемая, похитившая кошелек у пенсионерки в Ленобласти

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства задержанной была изъята литература по оказанию магических ритуалов, а также фото клиентов, обратившихся к ней.

Полицейские задержали подозреваемую, похитившую кошелек у пенсионерки в Гатчинском районе. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 декабря 2023 года обратилась 78-летняя пенсионерка. Она сообщила, что у дома 3 по улице Ломоносова в поселке Вырица, после посещения магазина обнаружила в своей сумке отсутствие кошелька, в котором находились 700 рублей и банковская карта. Позднее с банковской карты потерпевшей было списано 3755 рублей. по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Утром 18 января 2024 года по месту жительства в квартире дома 16 по улице Центральная в поселке Шушары по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержана не работающая ранее судимая 48-летняя местная жительница. Со слов женщины, она нашла карту на выходе из магазина, после чего совершила покупки для себя.

Кроме того, в ходе обыска по месту жительства задержанной была изъята литература по оказанию магических ритуалов, а также фото клиентов, обратившихся к ней. В связи с чем, проводится проверка на причастность задержанной к совершению мошеннических действий, а также приняты меры к установлению пострадавших лиц.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в хищении иконы Божией Матери.

Видео: МВД