Комблаг Петербурга рассказал, как зимой ухаживают за кустарниками и деревьями

В холодный сезон в Петербурге продолжают уход за зелеными насаждениями. Плановая санитарная обрезка кустов проходит именно зимой, поскольку растения спят, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Из-за того, что листвы нет, специалистам легче выявлять больные и поврежденные ветви, а их удаление предотвратит распространение возможных инфекций весной.

Специалисты осторожно прореживают загущенные кроны, обеспечивая кустарникам красивый внешний вид и здоровье. Комитет по благоустройству

Накануне сделали обрезку на Ланском шоссе, проспекте Королева и улице Ильюшина. Те же действия выполняются и с деревьями.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга