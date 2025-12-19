  1. Главная
Комблаг Петербурга рассказал, как зимой ухаживают за кустарниками и деревьями
Сегодня, 15:29
128
Из-за того, что листвы нет, специалистам легче выявлять больные и поврежденные ветви.

В холодный сезон в Петербурге продолжают уход за зелеными насаждениями. Плановая санитарная обрезка кустов проходит именно зимой, поскольку растения спят, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Из-за того, что листвы нет, специалистам легче выявлять больные и поврежденные ветви, а их удаление предотвратит распространение возможных инфекций весной. 

Специалисты осторожно прореживают загущенные кроны, обеспечивая кустарникам красивый внешний вид и здоровье. 

Комитет по благоустройству 

Накануне сделали обрезку на Ланском шоссе, проспекте Королева и улице Ильюшина. Те же действия выполняются и с деревьями. 

Ранее мы рассказывали о том, что при уборке сквера на Московском проспекте дворники оставили большой сугроб для детей. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: деревья, комитет по благоустройству, кустарники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

