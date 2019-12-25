Следователи проводят проверку по факту падения блокадницы из автобуса в Петербурге

Проверка проводится по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Петербурге проводится проверка по факту травмирования пожилой женщины при входе в автобус, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, 19 сентября 84-летняя пенсионерка, которая пережила блокаду Ленинграда, заходила в автобус на Комендантском проспекте. Из-за того, что водитель автобуса резко начал движение и не закрыл двери, она упала на проезжую часть, получив травму ноги. С телесными повреждениями пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей была оказана медицинская помощь.

Следователи проводят доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следствием проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, дана правовая оценка действиям водителя автобуса. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

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Фото: Piter.TV