Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении посетителей ресторана "Мона" в Петербурге

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, одна из пострадавших госпитализирована.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления посетителей одного из ресторанов Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, в октябре 2025 года несколько посетителей ресторана "Мона" обратились за медицинской помощью после употребления пищи в заведении. Одна из пострадавших была госпитализирована. Проверка, проведенная компетентными органами, выявила в деятельности ресторана многочисленные нарушения санитарных норм, включая отсутствие необходимой медицинской документации у персонала.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Артему Николаевичу Черненко представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах.

Фото: Следственный комитет РФ