Возбуждено уголовное дело об отравлении воздуха в Кировском и Красносельском районах Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

В Северной столице возбуждено уголовное дело вследствие загрязнения окружающей среды опасными веществами. Согласно информации, распространенной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, нарушение права жителей города на экологически чистую обстановку стало известно из сообщений в средствах массовой информации и обращения в Следственное управление. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Следствие установило, что компания, занимающаяся утилизацией биоотходов вблизи жилой застройки Кировского и Красносельского районов, систематически загрязняет воздух токсичными элементами.

Фото: Piter.TV