  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Возбуждено уголовное дело об отравлении воздуха в Кировском и Красносельском районах Петербурга
Сегодня, 14:24
26
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Возбуждено уголовное дело об отравлении воздуха в Кировском и Красносельском районах Петербурга

0 0

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

В Северной столице возбуждено уголовное дело вследствие загрязнения окружающей среды опасными веществами. Согласно информации, распространенной пресс-службой Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, нарушение права жителей города на экологически чистую обстановку стало известно из сообщений в средствах массовой информации и обращения в Следственное управление. Об этом пишет "Петербургский дневник". 

Следствие установило, что компания, занимающаяся утилизацией биоотходов вблизи жилой застройки Кировского и Красносельского районов, систематически загрязняет воздух токсичными элементами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Ранее мы сообщили о том, что следователи Петербурга и отряд "ЛизаАлерт" заключили соглашение о порядке взаимодействия.

Фото: Piter.TV

Теги: гсу ск рф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии