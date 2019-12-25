Петербуржец нанес ножевое ранение сожительнице в "коммуналке" на Мытнинской

Медики оперативно помогли женщине, госпитализация не потребовалась.

Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, нанесшего ножевое ранение женщине. Он был доставлен в 76-й отдел полиции, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 октября правоохранителям поступили сведения о том, что в коммунальной квартире на Мытнинской улице случился бытовой конфликт, который перерос в поножовщину. На месте поймали нетрезвого 33-летнего жильца, а пострадавшей оказалась 44-летняя возлюбленная. Медики оперативно помогли ей, госпитализация не потребовалась.

