Петербуржец нанес ножевое ранение сожительнице в "коммуналке" на Мытнинской
Сегодня, 15:42
Медики оперативно помогли женщине, госпитализация не потребовалась.

Росгвардейцы задержали в Центральном районе мужчину, нанесшего ножевое ранение женщине. Он был доставлен в 76-й отдел полиции, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 26 октября правоохранителям поступили сведения о том, что в коммунальной квартире на Мытнинской улице случился бытовой конфликт, который перерос в поножовщину. На месте поймали нетрезвого 33-летнего жильца, а пострадавшей оказалась 44-летняя возлюбленная. Медики оперативно помогли ей, госпитализация не потребовалась. 

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин заинтересовался нападением подростков на женщину в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: мытнинская улица, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

