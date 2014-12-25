Петербургские дворы очищают от снега 4 тыс. работников ручного труда

В приоритете остаются тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, путепроводы и подходы к социальным объектам.

До Петербурга добрался московский циклон "Валли", напомнил вице-губернатор Евгений Разумишкин 20 февраля. По этой причине коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В приоритете остаются тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта, путепроводы и подходы к социальным объектам. Сейчас на линиях задействовано свыше 1,1 тыс. единиц уборочной техники и порядка 1,2 тыс. работников ручного труда. А во дворах трудятся 4 тыс. дворников.

С учетом перепадов температур проводится внеочередной осмотр крыш жилых и нежилых зданий – особое внимание уделяем наледи и снежным шапкам на скатных кровлях. Для оперативного контроля подключены цифровые инструменты. Евгений Разумишкин, вице-губернатор

Фото: Telegram / Разумишкин