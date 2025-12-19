С петербургских улиц 11 января вывезли свыше 47 тыс. "кубов" снега

Сначала все ресурсы направили на расчистку и противогололедную обработку магистралей, площадей и переулков.

Только 11 января с улиц Петербурга вывезли более 47 тыс. кубометров снега, что стало рекордом. Всего за неделю выпало около 30 сантиметров осадков, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Сначала все ресурсы направили на расчистку и противогололедную обработку магистралей, площадей и переулков, затем стартовали погрузка и транспортировка снега. А 12 января проезжую часть и тротуары приводят в порядок 1,1 тыс. специалистов и 1 тыс. машин.

Ранее мы рассказывали о том, что крыши петербургских зданий очищают от снега 3,5 тыс. дворников. К настоящему моменту очищено 324,1 тыс. "квадратов" кровель.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга