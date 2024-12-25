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Дороги от снега в Петербурге расчищают 800 единиц техники

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Кроме того, работают почти 7 тыс. дворников.

Из-за снегопада коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме, сообщили в Жилищном комитете города 3 января. 

Во дворах борются с осадками 745 единиц уборочной техники. Механизаторы прометают территории и пешеходные зоны с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения снега. 

Кроме того, почти 7 тыс. дворников уделяют особое внимание подходам к парадным, контейнерным площадкам, остановкам и территориям вокруг социальных объектов и магазинов. После окончания снегопада начнут очищать кровли. 

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в Северной столице объявили "желтый" уровень опасности. 

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга 

Теги: очистка от снега, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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