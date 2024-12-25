Дороги от снега в Петербурге расчищают 800 единиц техники

Кроме того, работают почти 7 тыс. дворников.

Из-за снегопада коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме, сообщили в Жилищном комитете города 3 января.

Во дворах борются с осадками 745 единиц уборочной техники. Механизаторы прометают территории и пешеходные зоны с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения снега.

Кроме того, почти 7 тыс. дворников уделяют особое внимание подходам к парадным, контейнерным площадкам, остановкам и территориям вокруг социальных объектов и магазинов. После окончания снегопада начнут очищать кровли.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в Северной столице объявили "желтый" уровень опасности.

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга