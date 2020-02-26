Скуратов объяснил, почему убийство Листьева осталось нераскрытым спустя 30 лет

Бывший генпрокурор назвал три главные причины: заказной характер, ошибки следствия и сопротивление причастных.

Бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов в интервью РИА Новости прокомментировал нераскрытое убийство Владислава Листьева спустя 30 лет после трагедии. По его мнению, дело зашло в тупик из-за совокупности факторов — от характера преступления до противодействия со стороны подозреваемых.

Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома в центре Москвы. Журналисту, который всего за месяц до гибели возглавил телеканал ОРТ, было 38 лет. Преступление вызвало огромный общественный резонанс — на следующий день федеральные каналы прервали вещание, показывая только траурную заставку с портретом Листьева .

Это все же заказное убийство, совершенное в условиях неочевидности. Такие преступления легко не раскрываются. Юрий Скуратов, возглавлявший Генпрокуратуру в 1995–2000 годах

Экс-генпрокурор указал ещё на две причины: выбранная следствием тактика и сопротивление, которое оказывали предполагаемые причастные к убийству. При этом он считает, что приостановка расследования была не вполне обоснована .

Ранее, в 2024 году, Скуратов выражал уверенность, что дело ещё можно раскрыть . Главной причиной остановки следствия он тогда называл связи предполагаемого заказчика преступления, однако имя его не раскрывает, ссылаясь на презумпцию невиновности. Расследование неоднократно приостанавливали и возобновляли из-за появления новых данных, но убийство до сих пор остаётся нераскрытым.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело против треш-блогерши из Петербурга.

Фото: "Поле чудес"